«Хочется подойти и тюкнуть тебя по затылку»: Лера Кудрявцева «наехала» на Сергея Соседова на шоу «Суперстар! Возвращение»

Телеведущая Лера Кудрявцева спровоцировала новый скандал в эфире шоу НТВ «Суперстар! Возвращение». Все случилось после второго номера на программе. Алена Иванцова исполнила песню «Понарошку» на музыку Игоря Крутого.
Музыкальный критик Сергей Соседов, первым взявший слово, разнес и песню, и ее исполнение Аленой Иванцовой. Соседов прямо заявил, что такой номер - это не уровень полуфинала шоу.
Лера Кудявцева, вместо того, чтобы просто высказать свою точку зрения на выступление Алены Иванцовой, сначала предпочла отчитать Сергея Соседова.
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«Иногда хочется его прихлопнуть просто. Несмотря на то, что я твоя фанатка, Сережа, хочется подойти и тюкнуть тебя по затылку. Ты все не так сказал. Алена, не слушай его сегодня. Потрясающее, великолепное исполнение. Мурашки бегали», - призналась Лера Кудрявцева.
Лолита Милявская и Алена Иванцова. Фото: кадр программы
Стоит отметить, что Лера Кудрявцева на протяжении всех трех сезонов проекта высказывает точку зрения на выступления участников, которая часто идет вразрез с мнением профессиональных музыкантов.