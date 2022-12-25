«Хочется подойти и тюкнуть тебя по затылку»: Лера Кудрявцева «наехала» на Сергея Соседова на шоу «Суперстар! Возвращение»

Телеведущая Лера Кудрявцева спровоцировала новый скандал в эфире шоу НТВ «Суперстар! Возвращение». Все случилось после второго номера на программе. Алена Иванцова исполнила песню «Понарошку» на музыку Игоря Крутого.

Музыкальный критик Сергей Соседов, первым взявший слово, разнес и песню, и ее исполнение Аленой Иванцовой. Соседов прямо заявил, что такой номер - это не уровень полуфинала шоу.

Лера Кудявцева, вместо того, чтобы просто высказать свою точку зрения на выступление Алены Иванцовой, сначала предпочла отчитать Сергея Соседова.

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