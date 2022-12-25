Три красавицы: Мерьем Узерли показала подросших дочерей от разных мужчин – младшая ее копия

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, ставшая всемирно известной после съемок в сериале «Великолепный век», - мама двух очаровательных крошек Лары и Лили.
Снимки с наследницами - редкость в микроблоге Мерьем Узерли, поскольку и она сама нечасто видится с дочками из-за востребованности в профессии.
Но в эти рождественские дни Мерьем Узерли воссоединилась с Ларой и Лили и с удовольствием попозировала с ними возле новогодней елочки в своей квартире в Берлине.
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Мерьем Узерли с дочками Ларой и Лили. Фото: соцсети
Поклонники Мерьем Узерли на разных языках выражают ей и девочкам свое восхищение, утверждая, что и звезда, и ее дочери - красавицы. А младшая Лили - копия мамы.
«Младшая - копия ты», «Султанша», «Три красавицы», - высказались в Сети.
Напомним, старшей дочери Мерьем Узерли Ларе в феврале исполнится девять лет. Девочка родилась от отношений актрисы с турецким бизнесменом, который бросил Мерьем беременной. Младшей дочери актрисы Лили в январе будет два года. Мерьем Узерли не рассказывает ничего об отце девочки. Известно лишь, что он американский бизнесмен, который к тому же очень хорош собой.