Три красавицы: Мерьем Узерли показала подросших дочерей от разных мужчин – младшая ее копия

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, ставшая всемирно известной после съемок в сериале «Великолепный век», - мама двух очаровательных крошек Лары и Лили.

Снимки с наследницами - редкость в микроблоге Мерьем Узерли, поскольку и она сама нечасто видится с дочками из-за востребованности в профессии.

Но в эти рождественские дни Мерьем Узерли воссоединилась с Ларой и Лили и с удовольствием попозировала с ними возле новогодней елочки в своей квартире в Берлине.

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