Вслед за мамой и отчимом: уехавшая из страны Орбакайте выступила с обращением

Старшая дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте после скандала с сине-желтыми оттенками в одежде на шоу «Дуэты» с Игорем Николаевым поспешила вернуться домой в Нью-Йорк. И вроде жизнь потекла своим предновогодним чередом – подготовка к празднику, походы с дочкой в кино, встречи с друзьями. Как артистку настиг новый удар.

Как и Алла Пугачева с Максимом Галкиным*, Орбакайте подверглась махинациям мошенников. От ее имени началась рассылка друзьям в Сети с просьбой помочь. Певице ничего не оставалось, как вслед за мамой и отчимом сделать обращение к подписчикам с просьбой.

«Внимание всем моим друзьям и подписчикам! От моего имени рассылают фэйк с просьбой о помощи. У меня все хорошо, никому ничего не переводите!» - написала звезда.

Ранее Галкин* рассказывал подобное: от их с Пугачевой имени сыпались просьбы перевести денег. Оказалось, что это не они просят у людей помощи, а аферисты, обман вскрылся быстро, но некоторые люди пострадали.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента