Нищета и голод: в каких условиях жил перед смертью Александр Пономаренко

В выходные на новостных лентах появилась печальная новость - умер 55-летний юморист Александр Пономаренко. В последние месяцы жизни артист боролся с онкологией желудка последней стадии.

Финансовое положение комика оставляло желать лучшего. Брат Александра Валерий рассказывал журналистам, что друзья с деньгами помогают, но их все равно не хватало.