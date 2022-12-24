Нищета и голод: в каких условиях жил перед смертью Александр Пономаренко

В выходные на новостных лентах появилась печальная новость - умер 55-летний юморист Александр Пономаренко. В последние месяцы жизни артист боролся с онкологией желудка последней стадии.
Финансовое положение комика оставляло желать лучшего. Брат Александра Валерий рассказывал журналистам, что друзья с деньгами помогают, но их все равно не хватало.
«Работы уже полтора года практически нет, большие для нас средства уходят на лечение и мы вынуждены просить помощи. Все, что мы делали, это все на двоих. У меня нет репертуара на одного», - заявлял Валерий шоу «Ты не поверишь!» в начале декабря.
Пономаренко жил в Ростове-на-Дону, за ним ухаживала жена Анна. Периодически, у них не хватало денег даже на еду.
Редакция Teleprogramma.pro выражает искренние соболезнования родным и близким артиста.
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