Агутин о разводе с Варум: «Нельзя так долго вместе жить!»

Новости о разводе Леонида Агутина и Анжелики Варум буквально «взорвали» Интернет в последние дни. Артисты практически перестали вместе петь на сцене, а Леонид появляется один на мероприятиях.

А недавно Агутин выпустил песню «Последний трек», в которой есть такие строки: «Это последний трек о тебе. Я запираю между нами дверь, но все жду, чтоб ты постучала».

Несмотря на это, артист настаивает, что между ними все хорошо.