Агутин о разводе с Варум: «Нельзя так долго вместе жить!»

Новости о разводе Леонида Агутина и Анжелики Варум буквально «взорвали» Интернет в последние дни. Артисты практически перестали вместе петь на сцене, а Леонид появляется один на мероприятиях.
А недавно Агутин выпустил песню «Последний трек», в которой есть такие строки: «Это последний трек о тебе. Я запираю между нами дверь, но все жду, чтоб ты постучала».
Несмотря на это, артист настаивает, что между ними все хорошо.
«Нас усиленно разводят уже лет 15. Ну действительно засиделись, нельзя же так долго вместе жить! Думаю, в представлении людей мы должны были протянуть лет пять и расстаться. Родители тяжело реагировали на первые «разводы», к десятому вроде бы привыкли», – заявил он журналистам.
Но поклонники сомневаются в искренности слов артиста. Люди понимают, что многие не хотят выносить сор из избы и часто юлят перед прессой.
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