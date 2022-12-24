«Я не хочу с ней работать!»: Соседов набросился на Бузову и обвинил в бездарности

Сергей Соседов разругался с Ольгой Бузовой в шоу «Фактор BY». Музыкальный критик обвинил певицу в бездарности и заявил, что она не имеет права судить участников конкурса.

«Здесь должны говорить профессионалы - педагоги по вокалу, композиторы, а не просто кто-то», - заявил он.

«Я - просто кто-то?» - возмутилась Ольга.

«Оля, тебе не по плечу оценивать такое выступление. У тебя нет таких знаний. Я не могу, когда начинают говорить ерунду!» - не унимался Соседов.

«Я вообще даже не начала говорить про выступление! А вы своим хамством меня перебили», - завелась Бузова.

«Я еще и хам - вы посмотрите на нее… Это просто смешно! Я не хочу работать с ней, она пиарит только своих - за бабки», - добавил музыкальный критик.