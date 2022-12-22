Сочная и загорелая: Анна Седокова в платье цвета электрик взбудоражила пышными форами

Певица Анна Седокова поделилась свежими кадрами с отдыха. Знаменитость похвасталась пленительным телом в ярком платье.

Седокова отдала предпочтение цвету электрик и максимально глубокому вырезу на груди. Платье удачно село по фигуре Анны. Сочный бюст вылез наружу. А аппетитные бедра исполнительницы были подчеркнуты разрезом на подоле.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Анна Седокова дополнила соблазнительный образ белоснежной шляпой с круглыми полями, шоколадными босоножками на плоской подошве и солнечными очками.