Сочная и загорелая: Анна Седокова в платье цвета электрик взбудоражила пышными форами

Певица Анна Седокова поделилась свежими кадрами с отдыха. Знаменитость похвасталась пленительным телом в ярком платье.
Седокова отдала предпочтение цвету электрик и максимально глубокому вырезу на груди. Платье удачно село по фигуре Анны. Сочный бюст вылез наружу. А аппетитные бедра исполнительницы были подчеркнуты разрезом на подоле.
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Анна Седокова дополнила соблазнительный образ белоснежной шляпой с круглыми полями, шоколадными босоножками на плоской подошве и солнечными очками.
Напомним, ранее Анна Седокова рассказала, как спасает свою молодость и красоту с помощью диет и филлеров.