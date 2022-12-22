Виктор Дробыш: «Алла Пугачева очень сильно на меня обиделась»

Известный продюсер Виктор Дробыш заявил, что многие люди обижаются на него из-за острых высказываний. Артист любит пошутить и не всегда это оценивает его собеседник.

«Чего стоит одна фраза: «Пора на кладбище прогулы ставить». За что Пугачева очень сильно на меня обиделась. Хотя, к ней это не имело абсолютно никакого отношения», - заявил он Teleprogramma.pro.

При этом Дробыш признался, что в жизни он – добрый человек. Но не всегда может справиться со своими эмоциями.

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