«Устали»: Анна Заворотнюк пожаловалась на жизнь в Дубае

Оказалось, Анна Заворотнюк вместе с мужем мечтали о студии со спальней и кухней, совмещенной с гостиной. При этом им хотелось, чтобы апартаменты находились в шаговой доступности от центра города. Наличие бассейна и тренажерного зала также приветствовались.

Напомним, ранее первый муж Анастасии Заворотнюк раскрыл тайну актрисы.