«Устали»: Анна Заворотнюк пожаловалась на жизнь в Дубае

Модель Анна Заворотнюк отметила, что они с возлюбленным испытали трудности в ОАЭ.
Наследница актрисы Анастасии Заворотнюк с недавнего времени решила появляться в России еще реже. Несмотря на болезнь матери, Анна улетела из страны с избранником.
После долгих путешествий Заворотнюк остановилась в Дубае. Но там дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» столкнулась с проблемой поиска жилья.
«Сумасшедший день. Ищем квартиру. Сегодня посмотрели шесть разных вариантов. Устали…», – написала Анна в личном микроблоге.
Оказалось, Анна Заворотнюк вместе с мужем мечтали о студии со спальней и кухней, совмещенной с гостиной. При этом им хотелось, чтобы апартаменты находились в шаговой доступности от центра города. Наличие бассейна и тренажерного зала также приветствовались.
Напомним, ранее первый муж Анастасии Заворотнюк раскрыл тайну актрисы.