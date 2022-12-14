«Сделала аборт от меня»: первый муж Анастасии Заворотнюк выступил с неожиданным признанием

Бывший возлюбленный звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк заявил, что лишился ребенка из-за артистки.
Напомним, Анастасия Заворотнюк ушла от Олафа Шварцкопфа после двух лет брака к бизнесмену Дмитрию Стрюкову. Первому мужу знаменитость не подарила наследников.
Хотя, по словам Шварцкопфа, у них с актрисой могли быть дети.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Я знал, что она забеременела, но потом случился выкидыш, причем это не сразу было. Срок не помню, но физиологически было заметно, что она беременна. Позже, уже после развода, ее брат Святослав рассказал мне, что на самом деле Настя сделала аборт от меня, я не понимал, почему она даже не обсудила это со мной», — заявил первый муж Заворотнюк.
«Мне очень жаль, что наш ребенок не выжил, трудно было это пережить. Тем более сделать аборт, когда ребенок уже сформировавшийся... Это страшно», — добавил бизнесмен в беседе с prozvezd.info.
Напомним, ранее дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о планах по переезду в Дубай.