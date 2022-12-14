«Сделала аборт от меня»: первый муж Анастасии Заворотнюк выступил с неожиданным признанием

Бывший возлюбленный звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк заявил, что лишился ребенка из-за артистки.

Напомним, Анастасия Заворотнюк ушла от Олафа Шварцкопфа после двух лет брака к бизнесмену Дмитрию Стрюкову. Первому мужу знаменитость не подарила наследников.

Хотя, по словам Шварцкопфа, у них с актрисой могли быть дети.

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