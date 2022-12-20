«Страсти больше нет, бесполезно!»: Кудрявцева подогрела слухи о проблемах с мужем

Ведущая программы «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева призналась журналистам, что ее отношения с мужем больше не такие, какими были раньше. Звезда считает, что страсть в браке длится три года, а потом супругов заедает быт.

«Первые три года – да, а потом – семья, быт… Вы – друзья, приятели, близкие люди, родня. Но, как кролики, невозможно 10 лет! Такого не бывает просто! Страсть – это другое совсем! – заявила она.

При этом Кудрявцева добавила, что и пытаться разнообразить интимную жизнь – бесполезно.

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