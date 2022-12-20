Шахназаров – о позиции Орбакайте после сине-желтого «выступления»: «Это была демонстрация»

Журналист, писатель Михаил Шахназаров высказал свое мнение относительно скандального появления Кристины Орбакайте и Игоря Николаева на шоу в сине-желтых одеждах – звезды выступили дуэтом, стоя рядом, и двуколор россиянам показался аллюзией на флаг соседнего государства.

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Шахназаров уверен, что все было спланировано намеренно. И вывел дочку Пугачевой на чистую воду, аргументировав свое мнение.

«Я уверен, я просто уверен, что это была очередная демонстрация того отношения, которое у нас у некоторых творческих товаров в обществе. Достаточно просто упомянуть, что сразу после этого «спектакля» Орбакайте оказалась в Нью-Йорке в компании Макса Покровского», - напомнил журналист.

Орбакайте, действительно, тут же покинула страну. И появилась на мероприятии в компании Макса Покровского и Чулпан Хаматовой, а также других громко отвернувшихся от России знаменитостей. Хотя сама дочка Пугачевой заявлений никаких не делала.