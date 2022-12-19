Кормухина – хлестко об Орбакайте: «Чей флаг-то сегодня вешать? Чья власть-то в городе?»

Ольга Кормухина порассуждала на тему появления Кристины Орбакайте и Игоря Николаева на сцене в сине-желтом сочетании – звезды нарядилась в цвет флага соседней страны. Люди взбесились в соцсетях, артистка решила тоже высказаться, почему сегодня такое произошло.

«Все чаще вспоминаю замечательные фильмы нашего детства о гражданской: «Чей флаг-то сегодня вешать? Чья власть-то в городе?». Видимо, в какую дверь входили, через ту и выходить приходится.

Хотелось бы спросить у тех, кто возмущается поведением селебов. А кто их годами возносил, старательно вытаптывая пространство вокруг их постаментов?» - вопрошает Кормухина.