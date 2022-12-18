«Я рядом, он это знает»: Навка честно рассказала про Заворотнюк и Чернышова

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка прокомментировала болезнь Анастасии Заворотнюк. Спортсменка отметила, что помогает и морально, и материально мужу больной актрисы - Петру Чернышову.

«У нас было шоу в Москве, все деньги мы перевели Петру в помощь. Мы все его поддерживаем, мы с ним. Мы верим, что тяжелые испытания, которые выпали на его семью, выправятся. Я рядом, он это знает», - заявила она.