Названа баснословная сумма, которую заработала Оксана Самойлова в 2022 году

Рэпер Джиган и Оксана Самойлова отпраздновали свадьбу спустя 10 лет совместной жизни. Журналисты НТВ выяснили, что супруги потратили на торжество около 25 миллионов рублей.

Вообще, у так называемых молодоженов денег много. Джиган берет за корпоративы минимум два миллиона рублей. А Самойлова является владелицей клиники косметологии и агентства по подбору нянь. Кроме того, она шьет женскую и детскую одежду и развивает собственный косметический бренд.

В программе «Ты не поверишь!» сообщили, что за последний год Оксана заработала около одного миллиарда рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».