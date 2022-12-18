«Самая красивая!»: какой стала Женька из «Сватов» в 19 лет – натуральная и милая

София Стеценко стала знаменитостью в 6 лет, когда снялась в роли Женьки в сериале «Сваты». Очаровательную малышку трудно было не заметить и не полюбить.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Как рассказывают коллеги-актеры, уже тогда София демонстрировала сильный характер и стремление стать настоящим профессионалом. На съемочной площадке она никогда не жаловалась на трудности и старательно исполняла все, что ей говорил делать режиссер.

Сейчас София Стеценко играет на сцене учебного театра ГИТИС, кино пока оставила в стороне. Однако ее поклонники настоятельно ей советуют вернуться в кинематограф, ведь артистка стала настоящей красоткой.