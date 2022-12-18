Неузнаваемая Карнавал красиво сверкнула запретным местом: ногозадиралка озорная

Многие отмечают, что Валя Карнавал в последнее время выглядит неузнаваемой. И в самом деле, блогер заметно похорошела и поработала над имиджем. Поклонники полагают, что произошло это ради Саши Стоуна, ее жениха.

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Валя Карнавал, напомним, согласилась выйти за спортсмена и шоумена замуж. А тот ради нее бросил свою девушку. Познакомились влюбленные на шоу ТНТ «Звезды в Африке».

С новой прической и сильно похудевшая Валя Карнавал предстала на фото в личном блоге. Позируя, знаменитость очень рисково подняла свою ножку, сверкая филейными частями, которые обычно люди не показывают публике. Тиктокерша выглядела очень озорной!