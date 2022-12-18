Король российской эстрады Филипп Киркоров признал Сергея Лазарева своим наследником

Напомним, что шоу Сергея Лазарева в последнее время действительно поражают своей красотой и масштабом. Киркоров, да, пожалуй, Ольга Бузова - единственные, кому он уступает в этом плане. Бузова, впрочем, стать королем не может при всем желании, да и на статус принцессы она никогда не претендовала.