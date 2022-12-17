«Я закрываю между нами дверь!»: Агутин новым треком с подтекстом вызвал слухи о разладе с Варум

В СМИ то и дело появляются слухи о том, что в паре Агутин-Варум не все ладно. Уже несколько лет супругов то сводят, то разводят, предрекая скорое расставание. Так, новую волну сплетен спровоцировал сам Леонид Агутин. Музыкант выпустил свежую композицию «Последний трек».

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Поклонников взбудоражили строки песни, в них многие усмотрели подтекст: «Это последний трек о тебе. Я закрываю между нами дверь, но все жду, чтоб ты постучала».

Многие тут же вспомнили, что уже давно не видели певца в компании Анжелики Варум, что еще сильнее подогревает слухи о возможной размолвке. Причем за благополучие пары переживает и шоумен Отар Кушанашвили, который в курсе всех свежих сплетен.

«Я с трудом это переживу. Отказываюсь верить. Я их очень люблю», — прокомментировал Кушанашвили слухи в своем Telegram-канале.

Напомним, что Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе уже больше двадцати лет. И если музыкант больше времени проводит в России, то его жена - в США. У пары есть общая дочка Елизавета.

По материалам 7days