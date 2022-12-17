Хотела скрыть от публики: стало известно, что Шэрон Стоун усыновила четвертого ребенка

В семье знаменитой голливудской дивы Шэрон Стоун произошло пополнение. Теперь актриса является матерью не троих, а четверых сыновей. Поклонники артистки были шокированы, но в итоге порадовались за нее.

Актрисе 64 года. В свое время дива отчаянно пыталась забеременеть. Но ей помешало серьезное гинекологическое заболевание - эндометриоз. В конце концов, она решила стать приемной матерью. Первый опыт усыновления она прошла в 2000 году, мальчика зовут Роан. В 2005 году в доме актрисы появился Лэйрд, а в 2006 - Куинн. Стоун даже появлялась с мальчиками в 2019 году на красной ковровой дорожке на церемонии Harper Bazaar Awards в Мадриде.