«Тончайшие сопельки повисли мхом»: 73-летняя Пугачева показала реальное состояние волос, сняв парик

Алла Пугачева ведет активный светский образ жизни в Израиле. То артистка побывала на концерте Zivert, то блистала в концертном зале с мужем шоуменом Максимом Галкиным*, то ужинала в фешенебельных ресторанах, то прогуливалась по пляжу, то позировала у бассейна на вилле. При этом хейтеров певица назвала холопами и рабами, намекнув, что они ей совершенно не интересны.

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В Сети всплыло свежее фото Примадонны, на котором она позировала с сыном Гарри и Андреем Макаревичем*. Певица светилась счастливой улыбкой, давая понять, что она веселится и совершенно не скучает за границей. Поклонники обратили внимание на то, что с собой из замка в деревне Грязь Алла Пугачева привезла весь свой гардероб. Артистка умело скрыла фигуру под балахоном. Образ певицы дополнила стильная фуражка.