«Тончайшие сопельки повисли мхом»: 73-летняя Пугачева показала реальное состояние волос, сняв парик

Алла Пугачева ведет активный светский образ жизни в Израиле. То артистка побывала на концерте Zivert, то блистала в концертном зале с мужем шоуменом Максимом Галкиным*, то ужинала в фешенебельных ресторанах, то прогуливалась по пляжу, то позировала у бассейна на вилле. При этом хейтеров певица назвала холопами и рабами, намекнув, что они ей совершенно не интересны.
Еще больше важных новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
В Сети всплыло свежее фото Примадонны, на котором она позировала с сыном Гарри и Андреем Макаревичем*. Певица светилась счастливой улыбкой, давая понять, что она веселится и совершенно не скучает за границей. Поклонники обратили внимание на то, что с собой из замка в деревне Грязь Алла Пугачева привезла весь свой гардероб. Артистка умело скрыла фигуру под балахоном. Образ певицы дополнила стильная фуражка.
Алла Пугачева с сыном Гарри и Андреем Макаревичем*. Фото: соцсети
Поклонники заметили, что Алла Борисовна сняла парик, показав, тонкие истонченные волосы чуть ниже плеч.
«Тончайшие сопельки повисли мхом», «Состричь бы надо это сено на кончиках», «При всем уважении, АБ выглядит с такой прической неопрятно», «Голову как будто не мыла месяцами», «Куда девала паричок?», «Иссушенные кончики, неужели там стилистов не нашлось у Аллуси?» - пишут фолловеры.
** Включены в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.