Андрей Малахов снял парик: вот как выглядит телеведущий без чужих волос

В последнее время журналист носил парик, появляясь в кадре с длинными осветленными локонами, но для тусовки отказался от чужих волос. И все увидели, как сейчас выглядит Малахов на самом деле.

Оказалось, что у него по-прежнему черные, как смоль, волосы, а стрижка короткая. Своего объема вполне достаточно и особой необходимости в дополнительном нет. Почему все-таки знаменитость предпочитает ходить в парике, по сей день никто доподлинно не понял.