Новости шоу-бизнеса: Пугачева обещала прийти на концерт SHAMAN, Винер считает Утяшеву слабаком, Ургант лишился очередной работы

Дава лайкает Бузову

Пара Ольги Бузовой и Давида Манукяна по прозвищу «Дава» перестала существовать год назад. Был страшный скандал, но все постепенно улеглось, и теперь бывшие не вспоминают друг о друге. Но выяснилось, что Дава лайкает Бузову в соцсетях. Оказалось, что он следит за ней и, признался, радуется ее успехам.

Пугачева обещала прийти на концерт SHAMAN

Когда Алла Пугачева на шоу «Фактор А» восхищалась талантом участника Ярослава Дронова, она пообещала, что придет на его концерт. Спустя годы юноша стал знаменитым артистом и взял псевдоним SHAMAN. Теперь его выступления посещают тысячи поклонников. Придет ли Пугачева, сдержит ли слово, задаются вопросом люди.

Винер назвала Утяшеву «слабаком»

Если человека постоянно гладить по головке и приговаривать, что он молодец, то он станет слабаком, считает тренер Ирина Винер. Это и произошло с Ляйсан Утяшевой, некогда подающей надежды гимнасткой. Нелестно наставница выразилась в адрес звезды в своем новом интервью.

Поплавская растоптала Слепакова

Яна Поплавская разоблачила сбежавшего Семена Слепакова. Она узнала, что тот задолжал государству почти два десятка миллионов рублей налогов, и уверена – поэтому он сбежал, а не из-за активной политической позиции.

Ургант лишился работы

Очередной провал с работой случился у Ивана Урганта. Его в последний момент заменили на Дмитрия Хрусталева – шоумен должен был вести корпоратив «Дзена». Но заработать не довелось.