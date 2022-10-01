Платон Шепелев сыграл на бас-гитаре хит группы Metallica «Enter Sandman»

Сын телеведущего Дмитрия Шепелева и покойной певицы Жанны Фриске, девятилетний Платон Шепелев, продолжает удивлять всех своими музыкальными способностями.

Мальчик, который некоторое время назад освоил бас-гитару, исполнил хит группы Metallica «Enter Sandman» и опубликовал в Сети, сопроводив видео комментарием на английском языке.

Шепелев гордится старшим сыном и регулярно рассказывает своим подписчикам об успехах Платона. По его словам, мальчик почти каждый день открывает для себя новые песни и пытается их сыграть. Больше всего ему нравится тяжелый рок и такие группы как Nirvana, Metallica, Green Day.

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