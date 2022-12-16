Два старых актера — это перебор: Джеймс Кэмерон объяснил провал последнего «Терминатора»

Знаменитый режиссер, сценарист и продюсер Джеймс Кэмерон, подаривший миру такие шедевры, как «Титаник» и «Аватар», высказал свое мнение о причинах того, что последний фильм франшизы «Терминатор» не оправдал потраченных на него усилий и не привлек зрителей.

Кэмерон считает, что они совершили большую ошибку, включив в каст актеров, сыгравших главные роли еще в первом «Терминаторе» 1984 года — Арнольда Шварценеггера и Линду Хэмилтон. Режиссер картины Тим Миллер хотел снять фильм без Арнольда, но с Хэмилтон, вспоминает Кэмерон.

«Я думаю, проблема в том, что я отказался делать фильм без Арнольда. Тим не хотел звать его, но я сказал: «Послушай, мы с Арнольдом дружим уже 40 лет», — приводит слова Кэмерона AV Club.

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