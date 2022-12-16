«Такая красивая пара»: Клава Кока нежно прижалась к Егору Криду после того, как поймала букет невесты

Артистка Клава Кока вновь смутила поклонников особенным отношением к Егору Криду. Знаменитости понежничали на недавнем торжестве Оксаны Самойловой и Джигана.
Клава поймала букет невесты на пышной свадьбе звезд. 26-летняя певица после расставания с блогером Дмитрием Гордеем не встретила своего принца. Блондинка отказывает поклонникам и не принимает предложения руки и сердца.
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Зато с коллегой Егором Кридом Клава Кока всегда добра и мила. Артисты вместе путешествуют и гостят друг у друга. При этом Клава и Егор считаются просто друзьями.
На свадьбе Джигана и Самойловой Кока подошла к другу и растаяла в его объятиях.
Егор Крид и Клава Кока. Фото: соцсети
Поклонники артистов отметили, что они отлично смотрятся друг с другом:
«Такая красивая пара», «И почему вы не вместе?», «Егор, сделай уже предложение».