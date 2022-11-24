«Одно и то же с мужчинами»: Стас Круглицкий просит Иду Галич возобновить отношения

Телеведущая Ида Галич поделилась переменами в личной жизни. Знаменитость призналась, что экс-возлюбленный пытается вернуть ее.

Блогер Стас Круглицкий осознал ошибку и хочет продолжить отношения с Идой Галич. Вот только бизнесвумен уже это не нужно:

«Больше не хочу тратить время, я не готова. Каждый раз у меня одно и то же с мужчинами — чувствую, что меня обижают, происходит надрыв, надлом, я говорю: «Я уйду, мне больно, ты меня ломаешь. Я уйду, а ты будешь ходить вокруг меня и просить вернуться, потому что не сможешь без этой жизни».

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