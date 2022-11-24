«Одно и то же с мужчинами»: Стас Круглицкий просит Иду Галич возобновить отношения

Телеведущая Ида Галич поделилась переменами в личной жизни. Знаменитость призналась, что экс-возлюбленный пытается вернуть ее.
Блогер Стас Круглицкий осознал ошибку и хочет продолжить отношения с Идой Галич. Вот только бизнесвумен уже это не нужно:
«Больше не хочу тратить время, я не готова. Каждый раз у меня одно и то же с мужчинами — чувствую, что меня обижают, происходит надрыв, надлом, я говорю: «Я уйду, мне больно, ты меня ломаешь. Я уйду, а ты будешь ходить вокруг меня и просить вернуться, потому что не сможешь без этой жизни».
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«А сказала ему: «Ты пожалеешь. Сейчас меня обижаешь, плохо ведешь себя, ты будешь жалеть». Они никогда не слушают, но так и происходит. До мужчин почему-то допирает, как им сильно повезло, в конце. Не знаю, что за болезнь такая», – добавила Ида.
Охладела Ида Галич и к бывшему мужу – Алану Басиеву.
«Я забыла все плохое. Мне от него ничего не нужно, к нему нет ни одной претензии. Мы общаемся, но от него ничего не жду. Я работаю, могу сама обеспечить сына. Возможно, говорила бы иначе, если бы моему ребенку нечего было есть», – заключила Ида Галич в YouTube-шоу «Стрелец-Молодец».