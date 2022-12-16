Скрюченные пальцы, волосы-сосульки по плечам, опирается на сына Гарри: как Алла Пугачева стала выглядеть в Израиле

Поклонники успели заметить, что выглядит Алла Пугачева в Израиле далеко не так шикарно, как в России. Пальцы у 73-летней Примадонны скрючены, сама она явно пытается выпрямить сутулую спину, позируя для фотографа.

Что касается волос, то они выглядят не очень ухоженными, тусклые и посеченные кончики висят сосульками по плечам.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.