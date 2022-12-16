Скрюченные пальцы, волосы-сосульки по плечам, опирается на сына Гарри: как Алла Пугачева стала выглядеть в Израиле

В соцсети появилось фото, на котором Алла Пугачева запечатлена вместе с сыном Гарри и музыкантом Андреем Макаревичем*.
Вместе с подросшим наследником Алла Пугачева отметилась на выставке в Израиле, которую организовал Андрей Макаревич*.
На снимке Алла Пугачева запечатлена, опирающейся на сына Гарри. Она положила руку на плечо наследника, вероятно, ей так удобнее и легче стоять.
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Поклонники успели заметить, что выглядит Алла Пугачева в Израиле далеко не так шикарно, как в России. Пальцы у 73-летней Примадонны скрючены, сама она явно пытается выпрямить сутулую спину, позируя для фотографа.
Что касается волос, то они выглядят не очень ухоженными, тусклые и посеченные кончики висят сосульками по плечам.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Алла Пугачева с сыном Гарри и Андреем Макаревичем*. Фото: соцсети