В той же рубашке, что и в Грязи: Алла Пугачева вышла в свет в Израиле вместе с подросшим сыном Гарри

Певица Алла Пугачева, эмигрировавшая в Израиль, ведет в этой стране напряженную светскую жизнь. Примадонна не пропускает ни одного концерта российских музыкантов, приезжающих на гастроли в Израиль.

А на этот раз Алла Пугачева посетила выставку в Тель-Авиве, одним из организаторов которой стал музыкант Андрей Макаревич*.

Вместе с собой певица взяла и сына Гарри.

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