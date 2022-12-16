В той же рубашке, что и в Грязи: Алла Пугачева вышла в свет в Израиле вместе с подросшим сыном Гарри

Певица Алла Пугачева, эмигрировавшая в Израиль, ведет в этой стране напряженную светскую жизнь. Примадонна не пропускает ни одного концерта российских музыкантов, приезжающих на гастроли в Израиль.
А на этот раз Алла Пугачева посетила выставку в Тель-Авиве, одним из организаторов которой стал музыкант Андрей Макаревич*.
Вместе с собой певица взяла и сына Гарри.
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В соцсети появилось видео, на котором Примадонна предстала в компании Андрея Макаревича* и подросшего сына Гарри. Поклонники тут же обратили внимание, что Гарри облачен в рубашку в клетку, в которой он ходил по замку в деревне Грязь. Слишком уж она приметная!
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Алла Пугачева с сыном Гарри и Андреем Макаревичем*. Фото: соцсети