«Просто жаба»: выяснилась настоящая причина бегства Слепакова из страны

Шоумен Семен Слепаков в числе многих знаменитостей покинул Россию весной, эмигрировав в Израиль. Оттуда артист пристально следит за происходящим, периодически критикует родину и происходящее на ее территории. Однако, как считает актриса Яна Поплавская, причина бегства Слепакова кроется вовсе не в гражданской позиции.
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Поплавская узнала, что Слепаков остался должен государству почти 19 млн рублей — информация вскрылась буквально накануне. И у нее все встало на свои места.
«Что могло заставить человека бежать из России и обсирать ее почем свет стоит? Просто жаба. Вот откуда уши растут, — написала актриса в своем Telegram. — Была бы идея, настоящая боль за Украину. Оказывается, просто не хотелось отдавать налоги».