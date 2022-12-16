«Вообще не помогли»: Слава Марлоу обвинил Алишера Моргенштерна* в пагубных советах

Певец Слава Марлоу рассказал о том, как Алишер Моргенштерн* почти сломал ему жизнь.
Несмотря на вклад в карьеру Марлоу, Моргенштерн* давал будущей звезде ненужные советы.
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«Он давал мне советы относительно жизни. Помогли? Нет. Вообще не помогли, они все усугубили», – отметил Слава.
Марлоу был благодарен сбежавшему артисту. Но затем Слава понял, что Алишер* сам не понимает, что творит.
«iPhone свой подарил, 100 тысяч дал, перевез в Москву, квартиру снял. В моих глазах он человек, который жестко мне помог. Очень-очень серьезно. И вот после своих экспериментов с разными веществами, с другим сознанием он говорит мне определенные вещи про то, как нужно жить. Как думаете насколько они были нормальными?», – добавил артист в интервью YouTube-шоу «Вписка».
*Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.