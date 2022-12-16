«Вообще не помогли»: Слава Марлоу обвинил Алишера Моргенштерна* в пагубных советах

Марлоу был благодарен сбежавшему артисту. Но затем Слава понял, что Алишер* сам не понимает, что творит.

«iPhone свой подарил, 100 тысяч дал, перевез в Москву, квартиру снял. В моих глазах он человек, который жестко мне помог. Очень-очень серьезно. И вот после своих экспериментов с разными веществами, с другим сознанием он говорит мне определенные вещи про то, как нужно жить. Как думаете насколько они были нормальными?», – добавил артист в интервью YouTube-шоу «Вписка».