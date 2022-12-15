«Месть такая»: Гарик Харламов может выгнать из дома Кристину Асмус

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев заявил, что Гарик Харламов сейчас будет мстить Кристине Асмус из-за скандала с домом в соцсетях. Актриса обвинила юмориста, что он не покупает ей жилье, чтобы она смогла съехать с дочкой из их общего дома на Рублевке.

«Сейчас он начнет ее выселять, помяните мое слово. Так просто все не обойдется. Гарик сейчас ходит и кипит каждый день, потому что всякие неумные люди и зубоскалы пишут ему всякую дрянь: «Ну, что? Так вы, оказывается, под одной крышей живете? Так вы нас разводили все эти годы?» - заявил Солнцев в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Солнцев уточнил, что люди начнут их подначивать, а журналисты уже задают неприятные вопросы. Поэтому ближайшее время они начнут разъезжаться.

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