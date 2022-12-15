Прошло почти четыре года: отец Децла ответил на слухи об инсценировке смерти артиста

Отец Децла, продюсер Александр Толмацкий, назвал реальную причину смерти рэпера. Он опроверг теории о том, что его сын мог инсценировать свою кончину и уйти в отшельники.

Толмацкий заявил, что артист и в самом деле умер от порока сердца. Слухи об инсценировке смерти появились из-за того, что музыкант часто говорил в интервью, что предчувствует свою кончину.

«У него очень много было вот таких интервью, где речь шла о смерти. Я вообще считаю, что лучше тему смерти не употреблять в реальной жизни, со смертью нельзя заигрывать», - отметил продюсер в беседе с «Вестями».

Известный рэпер скончался в феврале 2019 года. Он почувствовал себя плохо после концерта в Ижевске. На момент смерти Децлу было всего 35 лет.

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