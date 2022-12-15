Прошло почти четыре года: отец Децла ответил на слухи об инсценировке смерти артиста

Отец Децла, продюсер Александр Толмацкий, назвал реальную причину смерти рэпера. Он опроверг теории о том, что его сын мог инсценировать свою кончину и уйти в отшельники.
Толмацкий заявил, что артист и в самом деле умер от порока сердца. Слухи об инсценировке смерти появились из-за того, что музыкант часто говорил в интервью, что предчувствует свою кончину.
«У него очень много было вот таких интервью, где речь шла о смерти. Я вообще считаю, что лучше тему смерти не употреблять в реальной жизни, со смертью нельзя заигрывать», - отметил продюсер в беседе с «Вестями».
Известный рэпер скончался в феврале 2019 года. Он почувствовал себя плохо после концерта в Ижевске. На момент смерти Децлу было всего 35 лет.
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К слову, в 2015 году музыкант находился с гастролями в Воронеже. В интервью одному из местных порталов он ответил на вопрос, что ему интересно изучать для своего развития.
Рэпер подчеркнул, что мир очень многогранен. Происходит, как он выразился, много всего интересного, что жизни на все не хватит.
Затем он произнес слова, которые сейчас воспринимаются как какое-то мистическое пророчество: «Когда-то я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров. Осталось несколько лет - надо подумать над этой темой».