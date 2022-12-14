«Хочу семью, а не ребенка»: Самбурская объяснила, почему не станет делать искусственное оплодотворение

Актриса Настасья Самбурская в свои 35 лет всего один раз побывала замужем и развелась, не успев обзавестись детьми. Многие поклонники искренне переживают за девушку, иногда до такой степени, что начинают ее раздражать.

Одна из подписчиц, к примеру, спросила, почему актриса не сделает искуственное оплодотворение, если хочет детей.

«Сперва я хотела ответить вам матом, но передумала. Я хочу семью, а не ребенка. И не думаю, что у меня настолько уж все плохо, что я не смогу встретить мужчину, а уж потом, в отношениях, зачать естественным путем», — ответила Самбурская.

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