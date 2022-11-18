«Я в танцах?»: Дмитрий Тарасов изобразил «лунную походку» Майкла Джексона (видео)

Российский футболист Дмитрий Тарасов 18 ноября повеселил своих подписчиков забавным видео, где он на свежевыпавшем снегу изображает знаменитую «лунную походку» Майкла Джексона. Получилось и талантливо, и действительно смешно. Особенно если учесть, что отец троих детей еще и схватил себя за причинное место, как это делал во время своих выступлений Джексон.

«Я в танцах?» — написал Тарасов под видео.

В комментариях тут же отметилась его жена Анастасия.

«Не отморозь, любовь моя», — попросила девушка.

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