«Я в танцах?»: Дмитрий Тарасов изобразил «лунную походку» Майкла Джексона (видео)

Бывший муж Ольги Бузовой

Дмитрий Тарасов. Фото: соцсети

Подражая королю поп-музыки, футболист даже схватил себя за причинное место.

Российский футболист Дмитрий Тарасов 18 ноября повеселил своих подписчиков забавным видео, где он на свежевыпавшем снегу изображает знаменитую «лунную походку» Майкла Джексона. Получилось и талантливо, и действительно смешно. Особенно если учесть, что отец троих детей еще и схватил себя за причинное место, как это делал во время своих выступлений Джексон.

«Я в танцах?» — написал Тарасов под видео.

В комментариях тут же отметилась его жена Анастасия.

«Не отморозь, любовь моя», — попросила девушка.

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Напомним, что Тарасов в далеком уже прошлом был женат на звезде проекта «Дом-2» Ольге Бузовой. Пара разошлась спустя пять лет брака, после чего Бузова принялась рьяно строить карьеру (и ей это удалось), а Тарасов вскоре женился и начал реализовывать свою мечту о большой семье. Сейчас у них с Анастасией Костенко подрастают две любимые дочки и маленький сын Алексей.

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