«Я в танцах?»: Дмитрий Тарасов изобразил «лунную походку» Майкла Джексона (видео)

Российский футболист Дмитрий Тарасов 18 ноября повеселил своих подписчиков забавным видео, где он на свежевыпавшем снегу изображает знаменитую «лунную походку» Майкла Джексона. Получилось и талантливо, и действительно смешно. Особенно если учесть, что отец троих детей еще и схватил себя за причинное место, как это делал во время своих выступлений Джексон.
«Я в танцах?» — написал Тарасов под видео.
В комментариях тут же отметилась его жена Анастасия.
«Не отморозь, любовь моя», — попросила девушка.
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Напомним, что Тарасов в далеком уже прошлом был женат на звезде проекта «Дом-2» Ольге Бузовой. Пара разошлась спустя пять лет брака, после чего Бузова принялась рьяно строить карьеру (и ей это удалось), а Тарасов вскоре женился и начал реализовывать свою мечту о большой семье. Сейчас у них с Анастасией Костенко подрастают две любимые дочки и маленький сын Алексей.