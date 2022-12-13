Павел Дуров стал богатейшим человеком в ОАЭ по версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал список богатейших людей 2022 года. И первую строчку в этом рейтинге занял изобретатель Илон Маск с состоянием в 219 миллиардов долларов.

Ничего удивительного… А вот кто из богачей в этом списке зацепил российскую прессу, так это основатель и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров. Он выбрался на 123 место в общем рейтинге и занял первую строчку среди миллиардеров Объединенных Арабских Эмиратов. Во дает!

Журнал приписал 38-летнему Павлу состояние в 15,1 миллиарда долларов. И это еще падение по сравнению с 2021 годом, когда его богатство оценили в 17,2 миллиарда.