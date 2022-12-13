«Большой детородный орган»: Стас Костюшкин объяснил, почему он не танцует

Певец и бывший участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин остроумно ответил одной из своих подписчиц, которая раскритиковала его за штаны с «висящей мотней». По словам женщины, выглядит это так, будто артист наложил в штаны.

«Большой детородный орган, я же потому и не танцую», - написал ей в ответ Костюшкин.

Остальные подписчики упрекнули недовольную мадам в отсутствии тактичности. А Стаса, как всегда, поддержали.

«Стас, у вас потрясающее чувство юмора. И главное то, что вы не обижаетесь на своих подписчиков. Во время концертов вы можете рассказывать зрителям такие истории иногда… Все будут счастливы. Спасибо за юмор и позитив. Продолжайте веселить нас. Мы вас любим», - заявил один из комментаторов.

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