«Большой детородный орган»: Стас Костюшкин объяснил, почему он не танцует

Певец и бывший участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин остроумно ответил одной из своих подписчиц, которая раскритиковала его за штаны с «висящей мотней». По словам женщины, выглядит это так, будто артист наложил в штаны.
«Большой детородный орган, я же потому и не танцую», - написал ей в ответ Костюшкин.
Остальные подписчики упрекнули недовольную мадам в отсутствии тактичности. А Стаса, как всегда, поддержали.
«Стас, у вас потрясающее чувство юмора. И главное то, что вы не обижаетесь на своих подписчиков. Во время концертов вы можете рассказывать зрителям такие истории иногда… Все будут счастливы. Спасибо за юмор и позитив. Продолжайте веселить нас. Мы вас любим», - заявил один из комментаторов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»
Стаса Костюшкина раскритиковали за штаны. Фото: соцсети
12 декабря стало известно, что участники «Чай вдвоем» Стас Костюшкин и Денис Клявер объединятся, чтобы записать совместный трек. Об этом сообщил журналистам директор Клявера Игорь Звягин.