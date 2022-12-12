Группа «Чай вдвоем» представит новую песню

Совсем скоро поклонники популярной в начале 2000-х группы «Чай вдвоем» услышат новую песню в исполнении Дениса Клявера и Стаса Костюшкина. Об этом рассказал Игорь Звягин, директор Дениса Клявера:

«Ребята сейчас в процессе обсуждения всего этого. Да, у них есть определенное желание сделать совместный трек, как это было ранее».

Правда, точная дата выхода нового трека пока неизвестна. Однако Звягин утверждает: это не будет разовой акцией, дуэт намерен и дальше выступать вместе, ведь формально группа «Чай вдвоем» не распалась.

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