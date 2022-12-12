Скандальный развод звезды «Курьера» Федора Дунаевского

Актер Федор Дунаевский, ставший звездой после фильма «Курьер», после 17 лет брака разводится, причем процесс получается громкий и скандальным: бывшие супруги не могут договориться, с кем будут жить дети. У них двое детей – 15-летний сын Стефан и 8-летняя дочь Нина.

По словам Федора Дунаевского, брак разрушился из-за измен его жены Ирины. Атмосфера в семье оказалась просто невыносимой для их старшего сына: Стефан предпочел съехать от родителей, он снимает жилье. Федор Леонидович настроен бороться за то, чтобы детей оставили с ним. Иск о расторжении брака подала Ирина, она настаивает, чтобы дети жили с ней.