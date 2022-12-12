Скандальный развод звезды «Курьера» Федора Дунаевского

Актер Федор Дунаевский, ставший звездой после фильма «Курьер», после 17 лет брака разводится, причем процесс получается громкий и скандальным: бывшие супруги не могут договориться, с кем будут жить дети. У них двое детей – 15-летний сын Стефан и 8-летняя дочь Нина.
По словам Федора Дунаевского, брак разрушился из-за измен его жены Ирины. Атмосфера в семье оказалась просто невыносимой для их старшего сына: Стефан предпочел съехать от родителей, он снимает жилье. Федор Леонидович настроен бороться за то, чтобы детей оставили с ним. Иск о расторжении брака подала Ирина, она настаивает, чтобы дети жили с ней.
«В рамках этого иска был подан встречный иск от Федора, где он просит определить место жительства детей с ним», - рассказал адвокат Сергей Жорин, представитель Федора Дунаевского в суде.
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Теперь дело суда – определить, к кому из родителей дети привязаны сильнее. Кроме того, необходимо выявить психологическое состояние Стефана и Нины.
«Есть ряд обстоятельств, которые сейчас нельзя озвучивать, усложняющих бракоразводный процесс и определения место жительства детей. В любом случаи, Федор заинтересован, чтобы решение, которое, было вынесено судом, в первую очередь, отвечало интересам детей», - приводит слова адвоката издание «РИА ФАН».