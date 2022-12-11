Брат Меган Маркл собрался снимать собственную документалку, чтобы опровергнуть ложь сестры

После выхода на Netflix документального сериала «Гарри и Меган» журналисты связались с единокровными братом и сестрой Меган Маркл, дабы узнать их мнение о новой картине. Оказалось, что Томас-младший и Саманта Марклы считают, что герцоги Сассекские вывалили на публику горы вранья, что касается их семьи.

«Она просто спрятала всю семью под ковер, как будто нас не существует, а потом солгала, что у нее нет семьи, такой семьи, о которой она всегда мечтала, — заявил Томас Маркл – младший в шоу Talk TV. - Мы всегда были. Документальный сериал далек от правды. Он побудил меня работать с моей собственной производственной командой и выпустить в 2023 году нашу версию документального фильма, прольющего много света, который необходимо пролить».

«Набор беспрецедентных файлов, фотографий, видео и документов, которые мы собираемся включить в наш документальный проект, расскажет совершенно другую историю. Я думаю, что широкая публика в Великобритании и Америке знает, что Марклы не плохие люди, мы такая же нормальная семья, как и все остальные. Мы существуем, но когда один человек лжет, происходит вот это — в итоге ты выглядишь нелепо».