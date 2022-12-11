Избили и ограбили: на Стаса Барецкого напали в центре Петербурга

Скандального шоумена Стаса Барецкого госпитализировали после побоев и ограбления в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Telegram-Канал «78 Новости».
Как сообщается, 50-летнего артиста в ночь на 11 декабря избили и ограбили у клуба в центре северной столицы. У Барецкого отобрали телефон и 120 тысяч рублей.
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Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы лица. Артиста отпустили домой в удовлетворительном состоянии. О причинах конфликта пока не сообщается. Сам Барецкий инцидент никак не прокомментировал.