«Как я и мечтала»: Мария Берсенева рассекретила пол своего будущего ребенка

Российская актриса Мария Берсенева, знакомая многим зрителям по сериалу «Маргоша», наконец-то сообщила подписчикам пол своего будущего малыша.
«Как я и мечтала, у меня будет доченька», - призналась 41-летняя Мария.
На снимке УЗИ, опубликованном на странице Берсеневой, можно разглядеть профиль ее малышки.
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Берсенева показала подписчикам снимок УЗИ. Фото: соцсети
Напомним, что у актрисы уже есть 20-летний сын от первого брака, Никита. С его отцом Мария разошлась, когда мальчику было всего полгода. Никита носит фамилию второго супруга матери - Берсенев.