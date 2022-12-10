«Жалкое зрелище!»: Алла Пугачева не смогла скрыть внушительный горб, выходя к поклонникам после концерта «Би-2»

Ставшая израильтянкой Алла Пугачева не пропускает ни одного мероприятия с русскими звездами. На этот раз вместе с мужем Максимом Галкиным* Примадонна отправилась на концерт группы «Би-2». Она с удовольствием зажигала в зале, а после выступления сама оказалась в центре внимания публики.
В Сети появились кадры, как Пугачева выходит из здания, и ее тут же окружают поклонники. Передвижение артистки засняли на видео, и когда Алла Борисовна повернулась спиной, оказалось, что у нее появился горб. Деформация, которую в народе называют вдовьим горбиком, оказалась у артистки довольно внушительной, и скрыть ее уже под одеждой невозможно.
Примадонна не отказала людям в общении, остановилась и дала автографы. Ее даже кто-то из толпы окрестил «нашей Дженис Джоплин», сравнив с американской рок-звездой 60-х. Только подписчики в Интернете оказались менее льстивыми.
«Жалкое зрелище! Восхищаются только пара человек. Это вам не Россия! Потеряли многое из-за своего предательства». «Вы нам неинтересны. Тошнит уже невыносимо», «Карга старая», - комментируют люди.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента