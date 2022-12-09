Не побоялся предстать на общем фото с женой и тремя дочками: Валерий Меладзе воссоединился с бывшей семьей

Известный музыкант Валерий Меладзе уже не скрывает, что проводит время со своей бывшей семьей — первой женой Ириной Меладзе и тремя дочками, родившимися в этом браке.
В микроблоге наследница исполнителя Инга Меладзе поделилась кадрами с семейного праздника. Большое семейство собралось на ужине в ресторане, чтобы отпраздновать день рождения младшей дочери Валерия и Ирины Меладзе Арины.
Наследнице пары, умнице, красавице и студентке медицинского вуза на днях исполнилось двадцать лет.
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Младшая дочь Валерия Меладзе от первого брака Арина. Фото: соцсети
Инга Меладзе показала снимок, на котором запечатлено, как она с родителями и сестрой поднимают бокалы за здоровье виновницы торжества Арины. На фото она отметила всех присутствующих, в том числе и папу, Валерия Меладзе.
Семья Меладзе собралась в ресторане. Фото: соцсети
«Редкое и такое ценное семейное собрание по случаю 20-летия Ариши», — подписала кадр Инга Меладзе.
Напомним, всего у Валерия Меладзе шестеро детей. Троих дочерей ему родила первая жена Ирина, двух сыновей и дочку — вторая, Альбина Джанабаева.