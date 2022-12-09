Не побоялся предстать на общем фото с женой и тремя дочками: Валерий Меладзе воссоединился с бывшей семьей

Известный музыкант Валерий Меладзе уже не скрывает, что проводит время со своей бывшей семьей — первой женой Ириной Меладзе и тремя дочками, родившимися в этом браке.

В микроблоге наследница исполнителя Инга Меладзе поделилась кадрами с семейного праздника. Большое семейство собралось на ужине в ресторане, чтобы отпраздновать день рождения младшей дочери Валерия и Ирины Меладзе Арины.

Наследнице пары, умнице, красавице и студентке медицинского вуза на днях исполнилось двадцать лет.

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