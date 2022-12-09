«Я сын своей матери»: принц Гарри намекнул, что женился по зову сердца, а не по «шаблону»

В документальном сериале Netflix «Гарри и Меган» 38-летний принц Гарри прокомментировал браки британской королевской семьи. По его мнению, мужчины этого знаменитого клана женятся на девушках, подходящих по определенным параметрам, вместо того, чтобы следовать зову сердца.

«Я думаю, что у очень многих членов семьи, особенно у мужчин, может быть искушение или желание выйти замуж за кого-то, кто подходит под шаблон, а не за того, с кем им, возможно, суждено быть», — сказал Гарри.

«Разница в том, принимается ли это решение головой или же сердцем. Моя мама, безусловно, принимала большинство своих решений, если не все из них, сердцем. А я сын своей матери».