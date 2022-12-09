Cтало известно, сколько заплатили за новогодние украшения Киркоров, Бузова и Ивлеева

Новогодние декорации в домах и офисах знаменитостей стоят целое состояние.

Так, исполнитель Филипп Киркоров для предстоящего праздника собрал команду из 50 человек. Они украшали дом поп-короля с предельной осторожностью. Поскольку декор для особняка и придомовой территории Киркорова оцениваются в 1,5 миллионов рублей.

«Шары для Филиппа Бедросовича производятся только по индивидуальному заказу на специальной фабрике. Стоимость одного экземпляра — от 10 до 15 тысяч рублей. Встречаются и за 35 тысяч. Если на них есть стразы, то только Swarovski», – отметили в life.ru.

Коллега Филиппа Киркорова – Ольга Бузова – тоже отдала круглую сумму ради новогоднего интерьера. Елка певицы с ветками из натурального хлопка стоит 169 900 рублей.