Cтало известно, сколько заплатили за новогодние украшения Киркоров, Бузова и Ивлеева

Новогодние декорации в домах и офисах знаменитостей стоят целое состояние.
Так, исполнитель Филипп Киркоров для предстоящего праздника собрал команду из 50 человек. Они украшали дом поп-короля с предельной осторожностью. Поскольку декор для особняка и придомовой территории Киркорова оцениваются в 1,5 миллионов рублей.
«Шары для Филиппа Бедросовича производятся только по индивидуальному заказу на специальной фабрике. Стоимость одного экземпляра — от 10 до 15 тысяч рублей. Встречаются и за 35 тысяч. Если на них есть стразы, то только Swarovski», – отметили в life.ru.
Коллега Филиппа Киркорова – Ольга Бузова – тоже отдала круглую сумму ради новогоднего интерьера. Елка певицы с ветками из натурального хлопка стоит 169 900 рублей.
А телеведущая Настя Ивлеева украсила офис в стиле фильма «Гринч — похититель Рождества». Дизайнеры оценили интерьер Ивлеевой в 100 тысяч рублей без оплаты декораторов.
Напомним, ранее астрологи рассказали о правильных десертах для новогодней ночи.