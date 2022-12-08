Идеально для новогоднего стола: какие десерты одобрит Черный Кролик

Стало известно, какие десерты модно поставить на стол в Новый год.
В 2023 году стоит уделить внимание таким сладостям, как десерты из запеченных яблок с черносливом или имбирем. Символ грядущего года любит и фруктовое желе. Например, из мандаринов и грейпфрутов. Цитрусовый десерт понравится многим. Низкокалорийная сладость и сохранит фигуру, и порадует в праздник.
Убережет от лишних килограммов и задобрит Черного Кролика десерт из творога и банана. Астрологи советуют слепить из этих ингредиентов снеговика. Для этого достаточно смешать в блендере банан, творог и мед. Можно добавить и кокосовую стружку.
Из получившейся массы лепим снеговика и убираем фигурку в холодильник на несколько часов. Сообщили в mosregtoday.ru.