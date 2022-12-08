Идеально для новогоднего стола: какие десерты одобрит Черный Кролик

Убережет от лишних килограммов и задобрит Черного Кролика десерт из творога и банана. Астрологи советуют слепить из этих ингредиентов снеговика. Для этого достаточно смешать в блендере банан, творог и мед. Можно добавить и кокосовую стружку.

Из получившейся массы лепим снеговика и убираем фигурку в холодильник на несколько часов. Сообщили в mosregtoday.ru.