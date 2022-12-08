Солнцев намекнул, что Доронина лежит в психиатрической больнице

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев считает, что с режиссером Татьяной Дорониной происходят сейчас непонятные вещи.
«Все эти актрисы, одна за одной, буквально следуют одному зловещему дьявольскому сценарию, который для них кто-то там пишет», — заявил Солнцев в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».
Солнцев напомнил, что Светлана Светличная, например, зачастила в психиатрические больницы.
«И теперь Татьяна Васильевна… И снова больница и какой-то странный раздрай. Один, родственник, второй. Не поймут, где человек, найти не могут. А потом хоп — и…» — добавил блогер.
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