Солнцев намекнул, что Доронина лежит в психиатрической больнице

Солнцев напомнил, что Светлана Светличная, например, зачастила в психиатрические больницы.

«И теперь Татьяна Васильевна… И снова больница и какой-то странный раздрай. Один, родственник, второй. Не поймут, где человек, найти не могут. А потом хоп — и…» — добавил блогер.