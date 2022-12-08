Солнцев: «Группа «Фабрика» занимала призовое место по саунам и мужским корпоративам»

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев рассказал, что у участниц группы «Фабрика» было темное прошлое. Блогер призвал Сати Казанову признаться в этом.
«Мне кажется, группа «Фабрика» занимала призовое место по саунам и крепким мужским корпоративам. Разве Сати не выступала в купальнике? Ничего такого не было? Точно нет?» — заявил Солнцев в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».
Солнцев считает, что не надо стесняться того было. Девочкам, по его мнению, нужно сделать заявление, чтобы развеять слухи.
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