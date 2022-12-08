Почему на самом деле Кристину Орбакайте не позвали на новогодние концерты

Певица Кристина Орбакайте стала реже выступать на концертах, а на новогодние голубые огоньки артистку и вовсе не позвали. Блогер Рустам Солнцев считает, что это связано с побегом Аллы Пугачевой из России.
«Продюсеры сейчас думают: «Ну, вы знаете, ее мама не очень корректно себя вела и за последнее время словила столько хейта. А ведь тень мамы всегда рядом с Кристиной. Надо что-то с этим делать. Давайте поостережемся, что ли!» — заявил Солнцев в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».
При этом Солнцев заявил, что официально Орбакайте сообщили, что у нее нет новых хитов.
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